Wie das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises am Donnerstag, 10. Dezember, mitteilte, liegen noch nicht alle Ergebnisse der zweiten Corona-Testreihe im Kreiskrankenhaus St. Ingbert vor. Eine Entscheidung über die Aufhebung des immer noch gültigen Aufnahmestopps werde daher womöglich erst am Freitagmorgen fallen. Aber auch für die Geriatrische Rehaklinik am St. Ingberter Kreiskrankenhaus hat das Gesundheitsamt jetzt einen Aufnahmestopp verfügt. In dieser Klinik für Seniorenmedizin dürfen ab sofort bis einschließlich 16. Dezember, 24 Uhr, keine Patienten mehr zur ambulanten oder stationären Behandlung aufgenommen werden. Ausnahmen seien nur in dringenden Fällen möglich. In der Geriatrischen Rehaklinik wurden sieben Patienten und fünf Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet. Alle positiv getesteten Patienten wurden auf die Corona-Station des Kreiskrankenhauses verlegt. Derzeit sind noch weitere 18 Patienten in der Rehaklinik. Sie dürfen aber weder Besuch empfangen noch die Klinik verlassen. Positiv getestet wurden zudem fünf Mitarbeitende der Rehaklinik. Für deren gesamtes Personal wurde bis einschließlich Mittwoch, 16. Dezember, 24 Uhr, eine Arbeitsquarantäne angeordnet. Das Personal und alle Patienten werden am 10. und 11. Dezember getestet.