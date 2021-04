Dass die promovierte Juristin Annette Groh (CDU) aus der saarpfälzischen Gemeinde Mandelbachtal neue Präsidentin des saarländischen Landesrechnungshofs werden soll, stößt bei der Opposition im Landtag auf Kritik. Astrid Schramm (Linke) nennt es „Postengeschacher“, dass sich die Regierungsfraktionen CDU und SPD auf Groh als Nachfolgerin für den aus Altersgründen ausscheidenden Klaus Schmitt (SPD) verständigt hätten. Die 46-jährige Annette Groh leitet derzeit die Wissenschaftsabteilung in der saarländischen Staatskanzlei. Am Montag, 11. April, soll das Landtagspräsidium den Wahlvorschlag beschließen. Zwei Tage später am Mittwoch könnte dann der Landtag die CDU-Politikerin zur Rechnungshofpräsidentin wählen. Groh soll ihr neues Amt Anfang Mai antreten.