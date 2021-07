Die Abteilung Katastrophenschutz des Saarpfalz-Kreises hat in der Nacht auf Freitag, 16. Juli, neun Einsatzkräfte ins Hochwassergebiet im Landkreis Ahrweiler geschickt. Auch 19 Helfer vom THW St. Ingbert sind dort jetzt vor Ort. Laut Kreissprecherin Sandra Brettar hatte das saarländische Innenministerium Helfer der Sparten Transport und Trinkwasserversorgung angefordert. Der Homburger Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner meldete elf Transportfahrzeuge mit Besatzung als zum Abruf bereit. Die Kirkeler Getränkefirma MEG sagte die Bereitstellung von losem Trink- und Paletten mit Mineralwasser zu. Das Trinkwasser wurde von drei Bexbacher Feuerwehrleuten und Wehrführer Uwe Lapre in einem 5000-Liter-Anhänger der Homburger Karlsberg-Brauerei in den Kreis Ahrweiler gebracht. Sechs Feuerwehrleute aus der Gemeinde Mandelbachtal betreiben aktuell einen Dekontaminations-Platz bei Konz.