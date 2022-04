Nachdem der FC Homburg am Mittwoch im Viertelfinale des Saarlandpokals den 1. FC Saarbrücken besiegt hat, wurden am Samstag, 2. April, nun die beiden Halbfinalbegegnungen ausgelost. Demnach treten die Homburger am 27. April beim SV Auersmacher an, der in der Saarlandliga spielt – eine Klasse unterhalb der Oberliga. Ebenfalls in der Saarlandliga ist der SV Rot-Weiß Hasborn zuhause, der am selben Abend auf das Regionalliga-Spitzenteam SV Elversberg trifft. Das saarländische Endspiel, dessen Sieger sich für die Teilnahme am DFB-Pokal qualifiziert, wurde für den 21. Mai im Saarbrücker Ludwigspark-Stadion anberaumt.