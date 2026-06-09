Vier ganz harte Tage von Donnerstag bis Sonntag haben die Nachwuchsradsportler aus zahlreichen Nationen wieder bei der 38. LVM Saarland Trofeo vor sich.

Die Tour für A-Junioren durch den Bliesgau, die zur renommierten Rennserie des UCI Nations Cup gehört, beginnt am Donnerstag mit 121 Kilometern von Spiesen-Elversberg nach Neunkirchen-Furpach.

„Aufstehen um 6, 7 Uhr, danach Zeitfahren, um 12 Uhr ist Siegerehrung, um 15 geht’s dann weiter zum Start der zweiten Halbetappe des Tages. Abends um 18 Uhr ist da von denen noch keiner massiert, geschweige denn geduscht oder hat was gegessen“ – so schildert Andreas Walzer, der Trofeo-Rennleiter, beispielsweise den Tagesablauf am Samstag, 13. Juni. Da steigt morgens erst das wichtige Zeitfahren über zehn Kilometer rund um Medelsheim und nachmittags die Etappe mit Start um 16.30 Uhr auf dem Paradeplatz in Blieskastel, die über drei Runden (93,5 km) nach Blickweiler führt.

Starter aus 17 Nationen

Der Olympia-Sieger im Bahnvierer 1992 und Weltmeister 1991 in der Mannschaftsverfolgung weiß aber, dass die U19-Junioren aus 17 Nationen von Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, über Norwegen, die Ukraine bis zur Schweiz, dazu vier Regionalteams (mit dem Team Wipotec, das Lidl Trek Junior Team) das abkönnen. Er muss den Nachwuchs eher bremsen. „Wenn es nach denen ginge, könntest du jeden Tag 160 Kilometer mit 3000 Höhenmetern fahren“, weiß er. Erlaubt sind den U19-Jungs laut UCI-Regularien aber höchstens 140 Kilometer pro Tag, der Durchschnitt für alle Tage darf 120 Kilometer nicht überschreiten. Walzer sucht seit vier Jahren die Trofeo-Strecken aus, kennt den Bliesgau wie seine Westentasche.

2024 gewann der Italiener Andrea Montagner (Zweiter von rechts) die Etappe in Furpach. Archivfoto: sai

Die erste Etappe endet am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf dem Arno-Spengler-Platz in Neunkirchen-Furpach, Start ist um 17 Uhr in Spiesen; dort wo unlängst die Kicker der SV Elversberg noch ausgelassen ihren Erstliga-Aufstieg gefeiert hatten. Die zweite Etappe am Freitag führt als „Grand Prix de la Moselle“ über 111,3 Kilometer von der bekannten Glasbläser-Gemeinde Meisenthal nach Epping komplett durch Frankreich. Nach den fünf Etappen im Streit um die sechs Wertungstrikots – vom grünen Trikot des Gesamtführenden bis zum roten Trikot des Besten aus dem jüngeren Jahrgang – haben die A-Junioren dann 448 Kilometer und 1500 bis 2000 Höhenmeter in den Knochen.

Verknüpfung mit Special Olympics

Zwei Neuerungen weist die 38. LVM Saarland Trofeo zudem auf. Wolfgang Degott hat seinen Job nach 38 Jahren als Organisationsleiter an den Niederwürzbacher Christoph Kaldenhoff abgegeben. Und die Nationalen Special Olympics, das Sportereignis für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung vom 15. bis 20. Juni im ganzen Saarland, ist nicht nur Sponsor der Auftaktetappe. „Beim Zeitfahren am dritten Tag machen wir, mit Ausnahmegenehmigung der UCI, um 10 Uhr sogar eine Pause. Für den Fackel-Staffellauf der Special Olympics, wo die Jungs und Mädchen durch unser Ziel laufen“, erklärt Rennleiter Walzer.

Wie Trofeo-Rennleiter Andreas Walzer immer wieder die Etappen für die LVM Saarland Trofeo findet und was er dabei beachten muss, lesen Sie hier.

Etappenplan

Etappe 1 (121 Kilometer, vier Runden), Dabeisein ist Saarland-Runde: Spiesen-Elversberg - Kirkel - Ludwigsthal - Neunkirchen

Etappe 2 (111,3), Grand Prix de la Moselle: Meisenthal - Montbronn - Soucht (zwei Runden) - Lemberg - Frohmühl - Schorbach - Volmunster (drei Runden) - Ormesviller - Epping

Etappe 3.1, Einzelzeitfahren (10 km), Autohaus-Deckert-Preis: Medelsheim - Peppenkum - Altheim - Medelsheim