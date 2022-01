Im Saarland gilt ab Freitag, 14. Januar, auch in Außenbereichen der Gastronomie – also in Biergärten oder an Tischen vor der Gaststättentür – die 2G-Plus-Regel. Die Landesregierung in Saarbrücken hat ihre Corona-Vorschriften entsprechend geändert. Außerdem werden private wie öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 gleichzeitig anwesenden Besuchern im Saarland wieder verboten. Um die Einlasskontrollen in Geschäften und Betrieben zu vereinfachen, darf ein Betreiber – oder ein einzelner Beauftragter für alle beteiligten Betreiber – nun zentral die Einhaltung der Nachweispflicht kontrollieren und dies kenntlich machen, zum Beispiel durch Armbändchen. Die anderen Betreiber müssen sicherstellen, dass jeder hinzukommende Kunde, Besucher oder Teilnehmer so ein Bändchen besitzt. So soll verhindert werden, dass Personen ohne den geforderten Nachweis eintreten.