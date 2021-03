Im Saarland finden diese Woche alle Impftermine, die vorab mit dem Serum des Herstellers Astrazeneca in den Impfzentren geplant wurden, wie vereinbart statt. Allerdings wird ersatzweise das Vakzin von Biontech verimpft. Ohnedies laufen die Impfungen mit Biontech und Moderna im Saarland planmäßig weiter, sagte am Dienstag, 16. März, Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). Wie es im Bundesland in den nächsten beiden Wochen mit Astrazeneca weitergeht, macht Bachmann abhängig vom Votum der Arzneimittelagentur EMA. Erteile diese am Donnerstag, 18. März, keine Freigabe für das Serum, müsse man die Termine verschieben. Seitens des Ministeriums wurden Ersttermine für den Impfstoff von Astrazeneca bis einschließlich 3. April 2021 vergeben. Dabei handelt es sich um rund 11 000 Termine.