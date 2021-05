Das Saarländische Staatstheater in Saarbrücken spielt wieder vor Publikum. Am Sonntag, 30. Mai, 11 Uhr, findet um 11 Uhr in der Saarbrücker Congresshalle das 7. Sinfoniekonzert des Saarländischen Staatsorchesters unter der Leitung von Generalmusikdirektor Sébastien Rouland statt. „Flirt mit der Tradition“ heißt das Konzert mit Werken von Haydn und Strawinsky zu hören sein werden. Die erste Theaterpremiere findet am Mittwoch, 2. Juni, 19.39 Uhr in der Alen Feuerwache statt: „Puck träumt eine Sommernacht“, ein Stück nach Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“. Die Oper „Macbeth Underworld“ von Pascal Dusapin wird am Donnerstag, 3. Juni, und Sonntag, 6. Juni, 18 Uhr, im Großen Haus gezeigt, am Freitag, 4. Juni, und Samstag, 5. Juni, 19.30 Uhr ist das Musical „Hair“ im Großen Haus zu sehen. Premiere feiert in der Sparte 4 am Samstag, 5. Juni, 20 Uhr „Das Knurren der Milchstraße“ von Bonn Park, am selben Tag um 19.30 Uhr steht die Wiederaufnahme der romantischen Oper „Bouches les Rouges“ in der Alten Feuerwache auf dem Programm. Die Theater-Öffnung im Rahmen des Saarland-Modells erfordern einen negativen Corona-Schnelltest, nicht älter als 24 Stunden, der Nachweis muss zusammen mit dem Personalausweis vorgelegt werden. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit müssen aber einen offiziellen Nachweis im Original (keine Kopie) mitbringen. Alle Besucher müssen eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske tragen. Die Anzahl der Sitzplätze ist reduziert.