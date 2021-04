Das Saarländische Künstlerhaus in Saarbrücken hat wieder für Besucher geöffnet und lädt gleich zu drei neuen Ausstellungen ein.

In der Ausstellung „Blattschnitt & Kartenbild“ lädt Anett Frontzek zu visuellen Erkundungen auf Seekarten von Nord- und Ostsee und auf den Landkarten um das Schwäbische Meer, dem Lake Constance, herum ein. Mit dem Skalpell bearbeitet oder mit schwarzer und farbiger Tinte getuscht, laden die Karten auf eine gedankliche Reise mit dem Finger auf der Landkarte ein. Von Nord nach Ost, nach Süd. Man könnte Frontzeks Vorgehen als das einer Forscherin in der Welt der Kartografie bezeichnen. Frontzek lebt in Dortmund und war 2017 Stipendiatin der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.

Für die Saarbrückerin Claudia Vogel ist die Farbe Gegenstand und Inhalt der Malerei. Sie malt Muster - und oft entstehen ihre Bilder von der Rückseite her. Dickflüssige Ölfarbe wird durch Textilien wie Jute oder Gaze, teilweise auch durch Metallgitter, die in Holzrahmen einspannt sind, hindurchgedrückt oder -gerieben.

Karen Fritz zeigt Dinge, die man er kennt wie Blätter und Linien. „„In meiner Arbeit nutze ich physikalische Phänomene, um atmosphärische Situationen zu schaffen. Meine künstlerischen Werke sind flüchtige Ergebnisse“. adi

Infos

Saarländisches Künstlerhaus Saarbrücken, bis 30. Mai, Karlstraße 1, Dienstag bis Sonntag 10-18 Uhr, Eintritt frei,