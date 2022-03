Peter Theiss, Gründer der Unternehmensgruppe Dr. Theiss Naturwaren, wurde am Sonntag, 13. März, von Ministerpräsident Tobias Hans mit dem Saarländischen Verdienstorden ausgezeichnet. Die höchste Ehrung, die das Saarland vergeben kann, würdigt das wirtschaftliche, soziale und karitative Engagement des Homburgers. Hans sagte, Peter Theiss habe in Homburg viele Arbeitsplätze geschaffen. Sein unternehmerisches Handeln leiste einen bedeutenden Beitrag zur Wertschöpfung und Lebensqualität im Saarland. Zudem engagiere er sich im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich. Die 1978 gegründete Dr. Theiss Naturwaren GmbH in Homburg stellt neben Naturarzneimitteln auch medizinischen Körperpflegemittel und Naturkosmetikprodukte her. Sie beschäftigt derzeit über 600 Mitarbeitende im Saarland und 2000 weltweit.