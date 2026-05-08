Am Himmelfahrtstag schickt die Stadt Homburg ihre Bierwanderer in die Pfalz nach Ernstweiler. Wo Helfer aus dem Stadtteil sie bewirten und mit offenen Armen empfangen.

„Dieses Jahr führt die Homburger Bierwanderung über Ernstweiler und den Dibeliushof weiter nach Kirrberg.“ Julian Wilhelm, Vorsitzender des Fördervereins Kultur und Brauchtumspflege Ernstweiler, freut sich, dass die saarländische Stadt ihre alljährliche Vatertagswanderung diesmal nach Zweibrücken ausweitet.

Der Wandertag an Christi Himmelfahrt verläuft vom Sportplatz Wörschweiler über 17 Kilometer bis zum Ziel am Römermuseum Schwarzenacker. Die Route ist unterteilt in sieben ausgeschilderte Einzeletappen. Neben Start und Ziel erwarten unterwegs noch weitere sechs Verpflegungsstationen die Besucher; davon fünf mit Livemusik, Fassbier, Speisen und anderen Getränken. Hinzu kommt eine alkoholfreie Station mit Süßem und Kaffee.

Saumagen stellt klar: Hier sind wir in der Pfalz

Eine Zwischenetappe findet sich diesmal im Prinzenpark Ernstweiler. Betrieben wird sie vom örtlichen Förderverein, der im Mai 2022 gegründet wurde, „um im Stadtteil die Gemeinschaft, das Kulturleben und die Kerb zu pflegen“, wie der Vorsitzende erzählt. Julian Wilhelm, sein Stellvertreter Patrick Stahl und 40 weitere Helfer werden im Prinzenpark den ganzen Tag über auf den Beinen sein. „Bei uns bekommen die Wanderer Bier, Wein und alkoholfreie Getränke, aber auch Grillschinken mit Kartoffelsalat und Pommes für die Kinder. Außerdem gibt’s Saumagen im Weck“, ergänzt Wilhelm. „Schließlich sind wir hier in der Pfalz.“ Die Speisen werden vom Verein selbst zubereitet; das Bier kommt von der Homburger Brauerei.

Organisiert wird die Bierwanderung von Achim Müller, dem Leiter der Abteilung Kultur und Tourismus im Homburger Rathaus. „Jedes Jahr stelle ich eine andere Route zusammen, und diesmal wollte ich Einöd dabei haben. Dort findet am Himmelfahrtstag ja eh das Feuerwehrfest statt. Das gilt diesmal als offizielle Zwischenstation“, erklärt der Beeder. „Da bietet sich doch auch mal ein Schlenker in die Pfalz an.“ Vom Prinzenpark aus sieht Müller das Jammertal bei Ernstweiler als „ideales Bindeglied“ zur nächsten Etappe nach Kirrberg. „Zumal es am Donnerstag am Dibeliushof noch eine weitere Zweibrücker Verpflegungsstation gibt.“ Für deren Betrieb wird die Waldmohrer Veranstaltungsagentur Remix zuständig sein.

Verein plant schon die nächsten Feste

Achim Müller geht davon aus, „dass am 14. Mai bestimmt viele Leute aus Ernstweiler und Zweibrücken im Prinzenpark mitfeiern, die sich die eigentliche Bierwanderung dann schenken“. Julian Wilhelm ergänzt, dass der Arbeiter-Samariterbund (ASB), dem er selbst als Notfallsanitäter angehört, am Donnerstag vor Ort für alle Fälle den Sanitätsdienst übernehmen werde. „Ab 12.30 Uhr steht hier die Gitarrengruppe The Two and More auf einer Bühne. Und unser Förderverein stellt einen Toilettenwagen auf. Ein festes Toilettenhäuschen gibt’s hier ja leider nicht, obwohl der Prinzenpark eine der schönsten Parkanlagen in und um Zweibrücken ist.“ Der Verein hoffe noch immer, dass dieser Mangel eines Tages behoben wird. „Vielleicht mit Geld aus dem Sondervermögen des Bundes?“, so Wilhelm, der auch für die CDU im Stadtrat sitzt.

Nach der Bierwanderung wird der 100 Mitglieder starke Förderverein Kultur und Brauchtumspflege bald noch mehr zu tun haben. Zum Beispiel beim Weinfest am 20. Juni und beim Sommerfest des Ortskartells am 18. und 19. Juli – jeweils im Prinzenpark.

Homburger Bierwanderung

Am Startpunkt der Bierwanderung, dem TuS-Sportplatz in Wörschweiler, beginnt am 14. Mai der Ausschank gegen 9 Uhr. Dort werden Stempelkarten ausgegeben. Wer sie sich unterwegs an allen sechs Zwischenstationen abstempeln lässt, kann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Empfohlen wird, zwischen 10 und 11 Uhr loszuwandern. Endpunkt ist das Außengelände des Römermuseums Schwarzenacker. Verpflegungsstationen findet man unterwegs am Feuerwehrhaus Einöd, auf der Einöder Höhe, im Prinzenpark Ernstweiler, am Dibeliushof, an der Ski- und Wanderhütte Kirrberg und im Pfänderbachtal bei Schwarzenacker.