Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus in der Homburger Helmholtzstraße am 10. Januar 2020 fahndet die Polizei jetzt mit zwei Phantombildern nach den Tätern. Mindestens drei unbekannte Männer seien zwischen 16.30 und 18.15 Uhr durch ein aufgehebeltes Kellerfenster in das Haus eingestiegen. Sie hätten zwei Würfeltresore mitgenommen, in denen hochwertiger Schmuck aufbewahrt war. Als sie die Tresore wegschafften, wurden die Täter von einem Zeugen beobachtet. Mit dessen Hilfe habe man nun die beiden Phantombilder anfertigen können. Die Unbekannten seien mit einem silberfarbenen Kombi mit französischen Kennzeichen geflüchtet. Tage später, am 15. Januar, wurden die gestohlenen Würfeltresore im französischen Bliesbruck nahe der saarländischen Grenze aufgefunden.

Der erste Einbrecher (Phantombild 1), wird als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Der Mann mit auffälliger, asymmetrischer Afro-Frisur sei schmächtig und habe eine dunkelbraune Hautfarbe. Er trug eine Lederjacke, Jeans und Turnschuhe – alles schwarz.

Der Komplize auf dem zweiten Phantombild soll um die 25 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Er wirke gepflegt und südländisch und habe eine kräftige, athletische Figur mit breiten Schultern. Er hatte schwarzes, seitlich kurzgeschnittenes Haar. Bekleidet war er mit schwarzen Sneaker-Turnschuhen, einer schwarzen Hose mit Querstreifen, einem dunklen Kapuzenpullover und einer schwarzen Lederjacke. Er trug eine dünne silberne Halskette.

Vom dritten Einbrecher ist nur bekannt, dass er dunkel bekleidet war.

Hinweise zu den Tätern erbittet der Saarbrücker Kriminaldauerdienst unter Telefon 0681/962-2133) oder per E-Mail an das Dezernat für Wohnungseinbruch unter lpp212.1@polizei.slpol.de