Der zur Zweibrücker Tradition gewordene Verkaufsoffene Sonntag in Anlehnung an den „Saarländer-Tag“, dem saarländischen Feiertag Maria Himmelfahrt, findet nicht statt. Zum ersten Mal wollten die Innenstadthändler in diesem Jahr am kommenden Sonntag, 15. August, von 13 bis 18 Uhr ihre Türe öffnen. „Wir haben schweren Herzens aber jetzt doch abgesagt“, sagt der Vorsitzende der Händler-, Gastronomen- und Dienstleister-Vereinigung Gemeinsamhandel, Andreas Michel. Die Auflagen, einen der Corona-Verordnung und den jüngsten Gerichtsurteilen zu Verkaufsoffenen Sonntagen entsprechenden, sich über die Innenstadt erstreckenden Event-Sonderverkaufstag zu veranstalten, seien letztlich als zu hoch erachtet worden. Am Interesse der Händler habe es nicht gemangelt, versichert Michel.

Auch wenn man den ersten „Verkaufsoffenen“ nun absage, halte man an der Planung der übrigen drei in diesem Jahr fest. Der nächste fällt mit der Bundestagswahl am 26. September zusammen, weitere plant der Gemeinsamhandel am 31. Oktober und 28. November.

Unabhängig von der Absage in der Innenstadt sind die Geschäfte des Fashion Outlets Zweibrücken am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Und auch an den folgenden beiden Sonntagen, bis zum 29. August. Eine Sonderbestimmung der Landesverordnung zu Ladenöffnungszeiten ermöglichen dem Outlet in der Hauptreisezeit Verkaufsoffene Sonntage.