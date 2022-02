Erfolgreiches Wochenende für drei Spieler des Bundesligisten Squash Factory Saar-Pfalz: Bei den deutschen Einzelmeisterschaften in Hamburg belegte Johannes Dehmer-Saelz einen guten fünften Platz unter 32 Teilnehmern und bestätigte damit seine Top 5-Position in Deutschland. Der zweite Akteur der Squash Factory, Hendrik Remer, belegte Platz 14.

Bei der gleichzeitig in Hamburg ausgespielten deutschen Amateurmeisterschaft wurde Rudolf Fries unter 60 Teilnehmern Zweiter und damit deutscher Vizemeister. Der Saarländer wird in Saarbrücken in Technik und Taktik vom erfahrenen Bundesliga- und ehemaligen Nationalspieler Johannes Voit trainiert. Athletisch trainiert Fries unter der Aufsicht von Squash Factory-Manager Johannes Wessela nach Plänen seines Bundesliga-Coachs Rudi Rohrmüller.

Und noch ein weiterer SF-Spieler schlug am Wochenende zu: Der erst 17-jährige Amir Samimi wurde erstmals Luxemburgischer Meister bei den Aktiven, 2021 war er noch Zweiter gewesen. Im vergangenen Sommer hatte Wessela den jungen Mann zur Squash Factory gelotst. Trainiert wird Samimi vom luxemburgischen Nationaltrainer, dem Franzosen Betrand Tissot.