Viele Saarländer nutzten am Freitag, 23. April, das schöne Wetter, um mit negativen Corona-Tests in der Tasche Geschäfte zu besuchen und sich zum vorerst letzten Mal auf den Stühlen der Außengastronomie niederzulassen – zum Beispiel auf dem St. Johanner Markt in Saarbrücken. Am Samstag, 24. April, tritt nun auch im Saarland die „Bundes-Notbremse“ in Kraft. In Saarbrücken werden bereits seit Tagen Inzidenzwerte deutlich oberhalb der 100er-Marke gemeldet. Ebenso in Neunkirchen.

Auch der Saarpfalz-Kreis hat am Freitag die Inzidenz von 100 Neuinfektionen überschritten: Gemeldet wurde am 23. April der Wert 109,3.