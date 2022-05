Das neue Center-Management der Saarbrücker Europagalerie hat wenig Befürchtungen vor den Erweiterungsplänen des Zweibrücker Outlets. Dennis Bastuck, neuer Center-Manager der Europagalerie, erklärte in einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass die Erweiterungspläne des Zweibrücker Outlets seitens der Saarbrücker Europagalerie verfolgt werden, das saarländische Shopping-Center jedoch eine ganz andere Kundenstruktur und Ausrichtung habe. Bastuck sieht zwischen Outlet und seinem Einkaufszentrum keine Konkurrenz. Die Saarbrücker Europagalerie etwa setze auf Nahversorgung und ist direkt in der Innenstadt zwischen Bahnhof, Saar und Fußgängerzone angesiedelt. Das Outlet gehe hier einen anderen Weg.

