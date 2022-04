Das witzigste Stück der Ausstellung zur Tischkultur sollte an einem anderen Ort zu sehen sein: im knapp 50 Meter entfernten barocken Schloss, im 1990 eingeweihten Mittelteil von Stararchitekt Gottfried Böhm.

Doch im Schloss angekommen, sieht man zwar eine barocke Tapete und eine in die Wand eingelassene Vitrine mit hübschem alten Porzellan, aber nicht die Videoarbeit „À table“ von Pia Maria Martin: „Ein opulentes Diner, bei dem sich Geschirr, Tischdekorationen und Speisen zunächst artig über das weiße Tischtuch bewegen, bis sich im Verlauf der Films Messer und Gabeln eigenmächtig über Fisch und Geflügel hermachen, um am Ende ein wildes und durchaus malerisches Schlachtfeld zurückzulassen“, so die Appetit machende Ankündigung.

Die nächste Auskunftsstelle ist die Tourist-Information im Schloss. Die freundliche Dame dort weiß auch Bescheid: „Das Video kann nicht aufgebaut werden, weil das Holz fehlt“. Wie bitte? Zwei Tage später erklärt eine Mitarbeiterin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz (zu der das Saarlandmuseum gehört): „Die Videoarbeit wird parallel auf zwei Monitoren zu sehen sein, die an einer Holzvorrichtung angebracht werden. Aufgrund der Materialknappheit in Kombination mit derzeitigen Lieferengpässen wurde uns das Holz erst in der vergangenen Woche zugestellt, so dass die Kollegen aus der Haustechnik erst jetzt mit dem Bau der Vorrichtung beginnen konnten.“

Die ebenfalls kontaktierte Stuttgarter Künstlerin Pia Maria Marin trägt es mit Gelassenheit: „Es sah so aus, dass die Arbeit im Rahmen des Internationalen Museumstages am 15.. Mai, eröffnet wird, doch sie läuft nun.“

Bleibt die Frage, warum das rechtzeitig eingetroffene Video nicht wie die anderen Videos in der Ausstellung in Alten Sammlung mit einer Metallbefestigung an die Wand gebracht werden kann, sondern unbedingt eingeholzt werden muss. Und die Erkenntnis, dass die Kunst vor der Wirtschaft in die Knie gehen muss.