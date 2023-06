Saarbrücken ist am Montag mit der ukrainischen Stadt Kowel eine sogenannte Solidaritätspartnerschaft eingegangen. Die beiden Verwaltungschefs Uwe Conradt und Ihor Tschajka unterzeichneten den Vertrag in einer Videokonferenz. In dem Dokument ist die Absicht festgelegt, dass die beiden Städte „freundschaftliche Beziehungen fördern und pflegen, insbesondere, indem sie gegenseitig Delegationen entsenden, den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte gemeinsame Begegnungen ermöglichen und einander die jeweiligen Kulturen vermitteln“. In einem ersten Schritt liefert Saarbrücken drei ausgemusterte Feuerwehrfahrzeuge nach Kowel, wo sie dringend gebraucht werden. Der Saarbrücker Stadtrat hatte die Solidaritätspartnerschaft mit Kowel beschlossen.