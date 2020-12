Seit Samstag, 5. Dezember, gilt in Teilen der Saarbrücker Innenstadt eine erweiterte Maskenpflicht. Demnach ist auch im Freien auf der Straße eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Vorschrift auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen und Straßen. In Saarbrücken gilt die Maskenpflicht im Freien ab sofort täglich von 11 bis 19 Uhr, außer an Sonn- und Feiertagen, in Fußgängerbereichen in der Bahnhofstraße und Reichsstraße, auf dem Vorplatz der Europa-Galerie bis zur Saarbahn-Haltestelle am Hauptbahnhof sowie in der Kaltenbachstraße. Die Regelung schließt Kinder ab sechs Jahren mit ein. Zunächst bleibt diese Allgemeinverfügung gültig bis Sonntag, 13. Dezember.