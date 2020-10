Der Vorstand des Saarländischen Badminton-Verbandes (SBV) hat angesichts der sich verschärfenden Lage in der Corona-Pandemie in einer Online-Konferenz am Sonntag, 25. Oktober, beschlossen, den Spielbetrieb bis auf Weiteres auszusetzen. Das teilt Vorstandsmitglied und SBV-Sportwart Christoph Boutter auf der Internetseite des Verbandes mit. Davon betroffen sind unter anderem auch die Aktiven-Mannschaften der VTN Badminton 1 in der Verbandsliga Saar und des SVK Blieskastel/Zweibrücken 1 in der B-Klasse 2 sowie die Jugendtruppe der VTN. Zwar sei Sport im Saarland derzeit noch weiter erlaubt, heißt es in der Mitteilung. Alle Saar-Landkreise seien aber als Corona-Risikogebiete eingestuft. Ein Umfrage unter den Vereinen habe kein eindeutiges, aber doch ein mehrheitliches Bild ergeben, dass die Klubs das Weiterspielen derzeit nicht befürworten. Wenn das Saarland komplett aus dem Status des Risikogebietes herauskommt, will der SBV den Spielbetrieb wieder aufnehmen und hofft, die Saison noch vollständig zu Ende spielen zu können. Bis dahin ausgefallene Spiele sollen entweder im Dezember oder von April bis Juni 2021 nachgeholt werden.