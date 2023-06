Der Bewerbungszeitraum für ein Studium an der Universität des Saarlandes hat begonnen. Bei den zulassungsbeschränkten Fächern dauert die Frist bis 15. Juli an, Fächer ohne Beschränkung können bis 30. September belegt werden.

Zu den zulassungsbeschränkten Fächern, also jene Studiengänge, die mit einem „Numerus clausus“ (NC) belegt sind, zählen laut Saar-Uni unter anderem Psychologie, Musikmanagement und Sportwissenschaft. Die meisten Fächer an der Saar-Uni hätten jedoch keine NC-Beschränkung, per Einschreibung ist der Studienplatz gesichert. Das gilt unter anderem für die Fächer Betriebswirtschaftslehre, Informatik, Anglistik und Geschichte. Neuer Schwerpunkt beim Studiengang „Europawissenschaften“ ist ab kommenden Wintersemester der Bereich „Politik, Recht, Gesellschaft“. Ebenfalls neu sind die Masterstudiengänge Versicherungs- und Finanzmathematik und „Digital Transformation Technologies“. Weitere Infos gibt es unter uni-saarland.de/bewerbung, die Bewerbung klappt im SIM-Bewerbungsportal unter der Adresse uni-saarland.de/studieren/sim.