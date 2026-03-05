Von schätzungsweise 50.000 Unis, die es weltweit gibt, zählt die Universität des Saarlandes in Saarbrücken zu den besten 150. Das hat ein Ranking des US-amerikanischen Time Magazine ergeben. Die Saar-Uni landet laut dem Ranking auf Platz 144. Unter den deutschen Unis belegt sie Platz 10 von 44 der in der Rangfolge gelisteten. Kriterien für das Time Magazine waren die Innovationskraft, das globale Engagement der Hochschulen sowie die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit, wo die Uni besonders gut abschnitt, teilt sie mit. „Dieses Ranking zeigt die internationale Strahlkraft der Universität des Saarlandes“, freut sich Universitätspräsident Ludger Santen. „Vor allem das gute Abschneiden bei der Forschungsstärke zeigt, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen müssen.“ Auf Platz 1 landete die University of Oxford in Großbritannien; in Deutschland war es die Technische Universität München.