Studierende der Universität des Saarlandes müssen kein separates Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr kaufen. Das teilt der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) in Saarbrücken mit. Das Semesterticket wird in den drei Monaten zwischen Juni und August bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültig sein, ausgenommen sind ICE, IC, EC und andere Fernzüge und -Busse. Im laufenden Sommersemester wird es keine Teilerstattung des Semesterbeitrages geben, dafür wird die Semestergebühr fürs kommende Wintersemester billiger. In der Semestergebühr sind auch die Kosten für das Semesterticket inkludiert.