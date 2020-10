Die saarländische Landesregierung hat am Dienstag, 6. Oktober, grünes Licht für die Erschließung und Entwicklung des Standorts „Alte Schmelz“ in St. Ingbert für den geplanten Cispa-Innovationscampus gegeben. Auf dem Gelände des historischen St. Ingberter Eisenwerks sollen sich Ausgründungen von Betrieben aus der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Informationssicherheit und Künstlichen Intelligenz (KI) ansiedeln. Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) spricht von einem „Leuchtturmprojekt“, mit dem man dem Ziel, „das Saarland zur Herzkammer Europas im Bereich der Cybersicherheit und KI zu entwickeln, einen großen Schritt näher“ komme. Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD): „Aus exzellenter Forschung wollen wir mehr und mehr auch wirtschaftliche Stärke und letztlich Arbeitsplätze machen.“ Für die Finanzierung stünden 20 Millionen Euro aus dem „Sondervermögen Zukunftsinitiative“ bereit, die möglichst durch weitere Gelder aus dem EU-Förderfonds Efre aufgestockt werden sollen. Die „Alte Schmelz“ hat sich in einem Auswahlverfahren gegen 30 andere Standorte im Umfeld des Cispa-Helmholtz-Zentrums an der Saarbrücker Universität durchgesetzt. Dieses, so St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU), liege von der „Alten Schmelz“ gerade einmal „fünf 5 Minuten mit dem E-Bike entfernt“. Michael Backes, Gründungsdirektor des Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit: „Der Cispa- Innovationscampus ist für uns eine absolute Schlüsselinvestition in die Entwicklung des Zentrums. Hier werden viele unserer Start-ups aus der Cispa-Forschung eine Heimat finden. Weitere Gründer, kleine und große Unternehmen, und auch Weltfirmen, die Cybersicherheit und KI im Blick haben, sollen sich auf der ,Alten Schmelz’ ansiedeln.“