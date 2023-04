Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken treffen am Ostermontag in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle im Halbfinale des Saar-Pokals auf den Liga-Konkurrenten HF Köllertal. „Wir freuen uns auf den Ostermontag, gestehen aber auch ehrlich ein, dass der Fokus für uns voll auf der Runde liegt“, sagte SV-Trainer Rüdiger Lydorf nach der Auslosung der Final-Four-Partien.

Im Oberliga-Duell – am Montag, 28. März, treffen die beiden Mannschaften zum Liga-Nachholspiel in Zweibrücken aufeinander – gebe es aktuell keinen Favoriten, so Lydorf.