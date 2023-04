Das erste schwere Springen der grünen Saison im Zweibrücker Landgestüt war auch ohne Stechen spannend. Am Ende siegte Lokalmatador Steffen Hauter. Die Ludwigshafenerin Dominique Michelle Weber verhinderte einen Doppelsieg des Profis vom Großsteinhauserhof.

24 Reiter-Pferde-Paare hatten sich für die abschließende Prüfung des erste Freilandturniers der Saison des Clubs Saar-Pfälzischer Springreiter in die Startliste eingetragen und Steffen Hauter legte als zweiter Starter gleich eine schnelle und fehlerfreie Runde mit dem elfjährigen Wallach Pumuckl hin. Wer vor Hauter landen wollte, musste 68,04 Sekunden unterbieten. Das gelang kurz danach der Ludwigshafenerin Dominique Michelle Weber mit ihrem Erfolgsschimmel Chasseur en blanc. Nach 67,76 Sekunden stoppte die Uhr. Zwar waren Hans-Günter Klein (Namborn) mit Power Light’s Passion und Gerhard Schmidt mit DSP Chilli Pepper schneller, beiden unterlief aber ein Abwurf. So entschied Hauter das Springen mit seinem zweiten Pferd Cuderia für sich. Nach schnellen 66,90 Sekunden war er mit der 13-jährigen Stute, die er seit einem halben Jahr reitet, im Ziel. „Es gibt immer etwas zu verbessern, aber die Pferde haben sich sehr gut engagiert“, sagte der 44-Jährige. Für seine Pferde war das Turnier in Zweibrücken ein Aufgalopp für eine größere Aufgabe. Am Wochenende startet Hauter international, das österreichische Pferdezentrum in Stadl-Paura ist sein Ziel.

Anne Oberle von der RSG Rechentalerhof hatte beim ersten Saisonstart mit ihrem Wallach Crunchip ein bisschen Pech. Nach zwei Abwürfen landete die Mittelbacherin außerhalb der Platzierung.

Ergebnisse

E-Clear-Round-Springprüfung: 1. Andreas Wilhelm (RV Großsteinhauserhof) mit Bickenalb’s Bonita und Quirella, beide 0 Fehler.

A*-Springpferdeprüfung: 5. Loris Usic (RFV Pirmasens-Winzeln) mit Polo MS 7,5, … 12. Andreas Rubly (RFV Zweibrücken) mit Dolce Vita 7,2.

A**-Springpferdeprüfung: 5. Loris Usic (RFV Pirmasens-Winzeln) mit Cira MS 7,8, … 10. Usic mit Polo MS 7,5.

L-Springpferdeprüfung: 6. Andreas Rubly (RFV Zweibrücken) mit Brilliant Star Z 7,7.

A**-Springen: 1. Abteilung: 1. Karolin Philipp (RFV Zweibrücken) mit Ulapalu 0/50,05; 2. Abt.: 8. Kerstin Müller-Schwender (RSC Walshausen) mit Cool Men 0/63,46.

L-Springen: 1. Abt.: 6. Loris Usic (RFV Pirmasens-Winzeln) mit Pitt MS 0/60,91, ... 9. Laura Guterl (RFV Pirmasens-Winzeln) mit Donna Diarada 0/63,79; 3. Abt.: 2. Kerstin Müller-Schwender (RSC Walshausen) mit Celeste 0/58,43.

M*-Springen: 2. Abt.: 2. Loris Usic (RFV Pirmasens-Winzeln) mit Can fly MS 0/66,98.

A*-Stilspringen: 3. Stephanie Linn (VfV Saarpfalz) mit Decora und Eva Hunsicker (PfPRFV Thaleischweiler-Fröschen) mit Fyona und Andreas Wilhelm (RV Großsteinhauserhof) mit Dr House, alle 7,5.

A**-Springen: 1. Abt.: 2. Karolin Philipp (RFV Zweibrücken) mit Ulapalu 0/53,08, ... 5. Carolin Schwuchow (RSV Käshofen) mit Caro-Casiro S 0/58,28; 2. Abt.: 6. Anna-Sophie Hauter (RV Großsteinhauserhof) mit Mercedes Dream AK 0/58,91.

L-Springen: 1. Christoph Weisbrodt (RV Großsteinhauserhof) mit Cincinatti 0/58,98, 7. Laura Guterl (RFV Pirmasens-Winzeln) mit Donna Diarada 0/65,45, 8. Anna-Sophie Hauter (RV Großsteinhauserhof) mit Mercedes Dream AK 0/66,42, 9. Stephanie Linn (VfV Saarpfalz) mit Caledonia 0/66,98.

L-Springen: 1. Abt.: 4. Loris Usic (RFV Pirmasens-Winzeln) mit Odysseus 0/61,64, 5. Nina Weisbrodt (RFV Pirmasens-Winzeln) mit Look at me 0/63,43, ... 7. Jule-Maria Balensiefer (RSV Käshofen) mit Chacomo 0/63,89.

M*-Springen: 1. Abt.: 4. Steffen Hauter (RV Großsteinhauserhof) mit Cody 0/63,12, ... 6. Hauter mit Kikiwaka 0/63,36, ... 10. Hauter mit Pumuckl 0/66,35; 2. Abt.: 4. Loris Usic (RFV Pirmasens-Winzeln) mit Pretty Woman MS 0/63,25.

S*-Springen: 1. Steffen Hauter (RV Großsteinhauserhof) mit Cuderia 0/66,90, 2. Dominique Michelle Weber (RFV Ludwigshafen) mit Chasseur en blanc 0/67,76, 3. Hauter mit Pumuckl 0/68,04.