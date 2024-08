Die S-Bahn von Osterburken über Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Neustadt, Kaiserslautern und Landstuhl bis Homburg wird verlängert. Sie fährt ab Ende 2028 bis Zweibrücken. Dafür wird die 1991 stillgelegte Bahnstrecke zwischen Zweibrücken und Homburg reaktiviert. Am Mittwochmorgen unterzeichneten die Klimaschutzministerinnen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland, Katrin Eder und Petra Berg, Vertreter der Bahn, der Kommunen und der Verkehrsbetriebe den Finanzierungsvertrag. Die sei ein Meilenstein in dem Projekt, heißt es in einer Pressemitteilung, und die Stadt Zweibrücken schreibt sogar: „Jetzt ist es sicher!“ und spricht von einem „Schlussstrich unter eine 20 Jahre währende Hängepartie“. So lange ist die Reaktivierung schon im Gespräch, doch sie hat sich immer wieder verzögert. Zuletzt wurden Zeit- und Kostenplan Mitte 2023 angepasst. Die damals für Mai 2025 vorgesehene Inbetriebnahme hat sich auf Ende 2028 verschoben. Die Kosten haben sich gegenüber der damaligen Schätzung fast verdoppelt auf knapp 80 Millionen. Klaus Vornhusen, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, sagte jedoch, dies sei „gut ausgegebenes Geld für diesen Wirtschaftsraum“. Baurecht besteht. In etwa einem Jahr sollen die Arbeiten beginnen.