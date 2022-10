Eine über 90-jährige Frau aus Zweibrücken ist an den Folgen ihrer Corona-Infektion verstorben, obwohl sie sich dreimal gegen das Virus hatte impfen lassen. Dies berichtet das Gesundheitsamt. Ein weiterer Todesfall wird aus dem Dahner Felsenland gemeldet, wo ein Mann Anfang 80 mit Covid-19 verstorben ist. Er sei einmal geimpft gewesen. Die Siebentages-Inzidenz ist erneut zurückgegangen. Seit Dienstag sank sie in Zweibrücken von 707 auf nunmehr 642, in Pirmasens von 766 auf 574 und im Kreis Südwestpfalz von 760 auf 583. Zuletzt wurde eine Betreuungskraft in der Kindertagesstätte Contwig positiv auf das Coronavirus getestet. Für die Südwestpfalz wurden seit Dienstag 616 weitere Neuinfektionen bestätigt. Davon entfallen 150 auf die Stadt Zweibrücken, 109 auf Pirmasens, 75 auf die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben und 63 auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.