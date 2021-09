Acht neue Coronafälle in der Südwestpfalz, darunter drei in Zweibrücken und einen in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, meldet das Gesundheitsamt für Dienstag. Die Inzidenzwerte liegen bei 38 in Zweibrücken, 32 im Kreis und 60 in Pirmasens. Die gesamte Südwestpfalz bleibt damit in der niedrigsten Warnstufe. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann das unter anderem im Zweibrücker Impfzentrum tun, das noch bis Freitag von 8 bis 14 Uhr geöffnet ist, am Donnerstag bis 18 Uhr. Anmelden muss man sich nicht. Auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können sich impfen lassen. Wer 15, 16 oder 17 ist, braucht die Einverständniserklärung eines Elternteils. Kinder bis 15 Jahren müssen von einem Elternteil begleitet werden. Man kann sich auch Impfbus impfen lassen. Der steht am Samstag, 25. September, in Hornbach auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes. Auch hier kann sich jeder ab zwölf Jahren ohne Voranmeldung impfen lassen.