In Zweibrücken, Pirmasens und dem Landkreis Südwestpfalz gibt es keine bestätigten Fälle von Corona-Infektionen mehr. Seit Dienstagnachmittag gilt der letzte mit Sars-Cov-2 Infizierte als genesen, und am Mittwoch vermeldete die Kreisverwaltung ebenfalls keine Neuinfektionen – in Zweibrücken gab es seit Anfang Juli keinen aktiven Fall mehr. Bislang wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung 201 Infizierte gemeldet, vier Personen mit Corona-Infektion sind gestorben. In Zweibrücken werden seit Dienstag im Corona-Testcenter in der Kasernenstraße gegenüber des Hauptfriedhofs Virenabstriche gemacht. Termine kann man über die Seite www.drk-corona.de oder telefonisch unter 06332/971320 vereinbaren.