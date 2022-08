Das Zweibrücker Unternehmen Gölz Paletten baut sein Werbe-Engagement am Betzenberg aus. In der Zweitliga-Saison 2022/23 ist die Firma beim 1. FC Kaiserslautern auf der höchsten Sponsorenebene zu finden.

Das Sozialkaufhaus des Roten Kreuzes zieht von der Zweibrücker Fruchtmarkstraße in den Bahnhof. Und dort wird auch das Reparaturcafé seinen Platz finden.

326 Kinder sind bislang beim Lesesommer in der Pirmasenser Stadtbücherei angemeldet. Für sie wurden 600 neue Bücher angeschafft.

Der Verein der Truckerfreunde Rheinland-Pfalz lädt von Freitag bis Sonntag auf dem Zweibrücker Flughafengelände zum Airfield Truckfest mit Benzingesprächen, viel Musik und einem deutschen Country-Star.

Für den Fehrbacher Christian Hügel ist es eine Premiere: Beim Parkfest in Eppenbrunn kommt sein neues Cocktail-Mobil erstmals zum Einsatz.

Das Pirmasenser Amtsgericht stellt ein Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung und eines wegen Körperverletzung vorläufig ein.

Die Arbeiten am neuen Dorfmittelpunkt in Thaleischweiler-Fröschen gehen in den Endspurt. Im September soll der barrierefreie Zugang per Lift geschaffen werden.

In Bruchweiler fliegen bald die Wurfhölzer. Dort hat nämlich der Schindharder Hägar-Club einen neuen Kubb-Platz eingerichtet. Der wird am Sonntag eingeweiht.

Für Kinder hatte sie immer Gummibärchen dabei, für Hunde Leckerlis. Und selbst ist sie auch bekannt wie ein bunter Hund. 25 Jahre lang hat Renate Vollmar die Post unter anderem in Battweiler, Schmitshausen oder auf dem Stockbornerhof ausgetragen. Jetzt ist sie im Ruhestand.

Nicht die Gotteshäuser, wohl aber die protestantischen Kirchengemeinden auf der Sickingerhöhe sind seit Anfang August enger zusammengerückt. Jetzt sind die neuen Gläubigen aus der aufgelösten Pfarrei Höheinöd von Pfarrerin Petra Armbrust-Stepponat begrüßt worden.