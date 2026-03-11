Der Krieg im Iran führt zu steigenden Energiekosten. Die Zweibrücker Stadtwerke wollen den Strompreis stabil halten. Es hänge nun davon ab, wie lange der Konflikt dauert.

Auf eine ungewöhnliche Art und Weise hat sich OB Markus Zwick erkundigt, wo bei den Pirmasensern der Schuh drückt. Wir haben ihn dazu befragt.

Das Zweibrücker Café am Schloss ist in neuen Händen: Nach fast 15 Jahren hat Ibrahim Al-Saffar den Betrieb an Ali Makhmalji übergeben. „Schuld“ sind arabische Süßigkeiten.

Die Vorbereitungen für den Saisonstart im Zweibrücker Rosengarten laufen auf Hochtouren. Offizielle Eröffnung ist am Mittwoch, 1. April. Besucher dürfen so einiges erwarten.

Pirmasens soll um ein weiteres Mosaik reicher werden. Auf die Werke an der Felsentreppe und am Münzplatz folgen nun „Mauerblimmelcher“ bei der Jugendherberge.

Modernisierung und Ausbau: Stahlhersteller WDI stärkt seinen Standort Zweibrücken und schafft Platz für mehr Produktion. Auch neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Pfarrerin Hannah Wirth und Ewa Proske treiben neue Hilfsnetze in den Orten des Pfarramts Thaleischweiler voran. Was hinter Herzdrigger steckt, wird bei Infoabenden erklärt.

In diesem Jahr sollen die beiden maroden Brücken in Hornbach saniert werden. Im Vorfeld sind nun an den Böschungen Bäume und Sträucher entfernt worden. Das hat zwei Gründe.

Mit rund 80 Helfern organisiert der Hundesportverein Münchweiler seine bisher größte Veranstaltung: die Südwestdeutsche Meisterschaft im Canicross.

Zwei Internetanbieter machen Fortschritte bei ihrem Glasfaserausbau in Zweibrücken. Dieses Stadtviertel steht als Nächstes auf dem Ausbauplan.

Es gibt Unmut im Rat Ruppertsweiler zu Plänen für Radweg entlang von K36 und B10: Die Zustimmung erfolgt nur mit Auflagen wie Querungshilfen und Tempobremsen im Einmündungsbereich.

Beim Stoffflohmarkt der der Landfrauen Contwig-Stambach sprach Mario Moschel mit Vorstandsmitglied Herlind Hiller auch darüber, warum der erste Anlauf gescheitert war.

Nach zwei Spieltagen in der Jogorku-Liga, der ersten Fußball-Liga von Kirgisistan, führen zwei Pirmasenser Brüder mit Alga Bishkek die Tabelle an.

1,35 Millionen Euro investiert die Stadt Pirmasens in die Sanierung von Straßen im Vorort Gersbach. Der Fokus liegt vor allem auf der Erneuerung des unteren Westrings.