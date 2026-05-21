Schausteller Jörg Spangenberger ist Stammgast auf dem Turnerjahrmarkt in Zweibrücken. Was das Leben als Schausteller ausmacht und wie viel gebrannte Mandeln bei ihm kosten.

Herr Spangenberger, Sie sind Schausteller. Das ist ja ein Beruf, der in Ihrer Familie vererbt wird.

Mein Papa war Schausteller, davor mein Opa. Ich glaube, wir sind Schausteller in der fünften Generation.

Mit welchen Geschäften sind Sie auf dem Turnerjahrmarkt vertreten?

Ich bin hier mit zwei Süßwarenständen. Ich bin aus Dillingen im Saarland.

Also quasi ein Heimspiel?

Heimspiel eher nicht. Aber wir arbeiten schon lange mit Peter Stauch (Marktmeister seit 1998, Anm. d. Red.) zusammen, verdienen hier unser Geld. Und waren mit beiden Ständen zuletzt schon auf dem Blumenmarkt. Es gibt also viele Verbindungen nach Zweibrücken, wir fühlen uns hier sehr gut aufgehoben; von der Organisation, von allem. Ich bin ja schon seit Montag mit dem Wohnwagen hier. Sozusagen ist es hier für die Spielzeit und die Zeit davor ein Stück Heimat.

Wie viele Jahre kommen Sie schon nach Zweibrücken?

Ich selbst gar nicht mal so lange − mit eigenem Stand seit drei Jahren. Im Gesamtbild der Familie sind wir sehr lange hier. Viele Jahren mit dem Fahrgeschäft „Taiga Jet“, dann hat mein Vater aber altersbedingt aufgehört.

Sie haben kein Fahrgeschäft mehr. Sind Sie darüber froh, weil das weniger Arbeit macht?

Das Fahrgeschäft hat mein Papa verkauft. Aber was heißt froh darüber. Die Umstände haben es damals nicht zugelassen, dass ich das Fahrgeschäft übernehmen würde. Heute denke ich anders darüber. Wenn man aus einer Schaustellerfamlie mit Fahrgeschäft kommt, dann schlägt das Herz auch für ein Fahrgeschäft.

Gibt es bei Ihnen mit Ihrem Stand eine weniger starre Saison?

Mein Winter ist relativ kurz. Im Januar entspannen wir etwas. Aber dann wird auch am Stand gearbeitet: Verschönerung, alles auf den neuen Stand bringen, Tüv, neue Reifen, neue Bremsen. Auf dem Platz müssen beide Stände sauber dastehen.

Als Kirmesbesucher hat man oft gar nicht vor Augen, wie viel Arbeit hinter Zuckerwatte und Co. stecken ...

Das stimmt. Das haben die wenigsten. Und deshalb wundern sich so viele über die Kosten; egal ob an Karussell oder am Imbiss. Wir haben keine Angestellten. So können wir noch mit familienfreundlichen Preisen kalkulieren. Bei uns gibt es zum Beispiel noch hundert Gramm vor Ort gebrannte Mandeln für 3,50 Euro. Und es gibt auch Popcorn für drei oder vier Euro. Und in Zweibrücken sind die Standgelder noch human − nicht wie bei großen Märkten, wo man gezwungen ist, höhere Preise zu verlangen. Ein Fahrgeschäft hat viel höhere Kosten, dafür hat man als Schausteller auch höhere Einnahmen. Der Kunde kommt aufs Volksfest − hoffentlich noch sehr lange und zahlreich −, sieht aber nicht die Hintergründe: Strom, Wasser, Ware, Fahrzeuge und und und.

Hat sich das Kirmespublikum über die Jahre verändert?

Das kann ich gar nicht so sagen. Das ist auch abhängig von der Region. Mit beiden Ständen bin ich viel in der Vorderpfalz; in und um Landau. Da ist die Welt noch in Ordnung. Da werden die Veranstaltungen gut besucht. Woanders denkt man sich, was ist denn hier los? Pauschalisieren, dass sich das Publikum überall verändert hat, kann ich aber nicht. Wir haben viele Veranstaltungen, die auch heute noch von den Leuten angenommen werden, die besucht werden und wo wir noch Freude hinbringen. Und das soll auch noch sehr lange bleiben.

Wie lange dauert der Aufbau Ihrer beiden Stände?

Der Aufbau eines Süßwarenstandes ist weniger das Problem. Da brauche ich nur rund eine dreiviertel Stunde. Später kommt die Ware. Dann machen wir die Klappe auf und haben gut drei Stunden zu tun, bis jeder Schaumkuss, bis jede Waffel an ihrem Platz ist.

Helfen sich Schausteller auf der Kirmes gegenseitig aus?

Natürlich. Ganz zum Schluss sitzen wir alle im selben Boot. Wir kennen uns seit Jahrzehnten, teilweise sind wir eine Familie, Freunde, Bekannte und Verwandte. Wenn eine Hilfestellung benötigt wird, bringt man die auch.

Am Wochenende sind in Zweibrücken 30 Grad gemeldet. Freut Sie das?

Für die Schaumküsse ist das etwas schwierig. Wir brauchen aber das schöne Wetter. Kalt und nass hatten wir jetzt genug − obwohl wir schon bald Juni haben. Schönes Wetter ist echt angebracht. Auch für einen selbst. Dann gehe ich morgens mit der Tasse Kaffee aus dem Wohnwagen raus und denke mir sofort: „Ist das herrlich!“