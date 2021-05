KULTUR ZUHAUSE: Britischer Humor und schräge Vögel – so kann man die Seriengewohnheiten von Künstlerin und Sängerin Marion Kaufmann (58) beschreiben. M ihrem Mann, mit dem sie das Duo Passion Two bildet, schaut sie sich regelmäßig Serien an. Über Fire TV-Stick. Gesanglich ist die Sängerin jazzorientiert.

Von Patrick Göbel

Aktuell liest Marion Kaufmann „Achtung, Artgenosse!“ von dem Satiriker Dietmar Wischmeyer. Seit 2012 tritt er in der „Heute-Show “auf. Durch die Sendung ist Marion Kaufmann auch auf das Buch gestoßen – und hat sich gleich noch eins bestellt. Die „beißende Satire“ in seinen Büchern gefällt der Sängerin aus Blieskastel-Blickweiler ausgesprochen gut.

„Er nimmt seine Mitmenschen extrem auf die Schippe – das geht schon sehr an die Grenze.“ Bekannte Personen und solche, die er sich selbst ausdenkt. „Das ist sehr zynisch, sehr sarkastisch, und sehr bissig. Da kann man sich richtig wegschreien“, schwärmt Kaufmann, die schon mehrmals in Dieter Lists Atelier in Mörsbach aufgetreten ist. Mit dem Buch ist sie zu drei Vierteln fertig – und genießt jede Seite. „Man findet sich auch selbst darin.“ Zuvor hat sie, ebenfalls von Wischmeyer, „Vorspeisen zum Jüngsten Gericht“ gelesen. Das ist im gleichen Stil.

Serien schaut sie gemeinsam mit ihrem Mann an, mit dem sie das Duo Passion Two. Mit ihrem Mann Udo Werle ist sie neben ihrem Duo auch noch in der Rock-Funk-Band Soulbacher aktiv. Nach dem Gespräch mit der RHEINPFALZ geht es für die beiden ab zur Probe in Spiesen-Elversberg.

Serientechnisch nutzen die beiden den Amazon Fire TV-Stick. Der hat Vorteile: „Wir sind nicht so, dass wir jetzt alle Aktivitäten einstellen, weil irgendwas im Fernsehen kommt“, meint Marion Kaufmann, die auch Bildende Künstlerin ist. Hauptberuflich arbeitet sie als Bürofachangestellte bei den US-Streitkräften in Kaiserslautern.

Krimiserie mit Hänge-PoBesagter Stick streamt mittels Wlan Filme und Serien direkt auf den heimischen Fernseher. Fernsehen auf Abruf, das wird allgemein immer beliebter. Am liebsten gucken Kaufmann und ihr Mann die Serie „Mord mit Aussicht“. Auch wenn die ARD-Serie nach drei Staffeln im Jahr 2014 abgesetzt wurde, können die beiden sie ja nachträglich streamen. „Das sind halt diese schrägen Charaktere, die sehr liebenswert sind.“ Eine ehrgeizige Kriminalkommissarin aus Köln wird in die Eifel versetzt, genauer gesagt, ins kleine Örtchen Hengasch. „Der heißt so, weil er wie ein Hänge-Po aussieht, wenn man von oben draufschaut“, erklärt Kaufmann. „Die ist harte Jungs gewohnt und heiß auf Mord- und Totschlag.“ Aber in Hengasch passiert anfänglich nichts. „Außer, Jugendliche schmeißen mal Kühe um oder sowas.“ Nach und nach löst sie aber offene Mordfälle von Kollegen. Humor ist da garantiert.

„Inspector Barnaby“ schauen sie dagegen über den Fernseher. Den trockenen, britischen Humor mögen die beiden sehr. Auch wenn es manchmal sehr blutig hergeht. Beispiel gefällig? „Einer im Schloss wird durch seinen Sessel mit einem historischen Schwert ermordet“, erzählt Kaufmann. „Das ist mal was anderes, aber doch sehr amüsant.“ Bei so viel Blut ist die kleine Provinz bei „Mord mit Aussicht“ dann eine gute Verschnaufpause.

Musikalisch ist die Sängerin konsequent. „Ich höre kein Radio, weil mich die meisten Sender nerven.“ Eine Ausnahme gibt es doch: Das SR 2 Kulturradio hat es ihr angetan. Lieber hört sie Musik über Internetradio. Bei Swiss Jazz kann man verschiedene Jazz-Genres auswählen.

Im Mai haben Marion Kaufmann und ihr Mann übrigens ein rund 20-minütiges Balkon-Konzert gegeben. Ein Mann hatte es seiner Frau zum Geburtstag geschenkt. Damit der Abstand gewahrt war, hörte die Familie vom Balkon aus zu, und das Duo stand im Vorgarten.

Info

Dietmar Wischmeyer, „Achtung, Artgenosse!“ (2015), Ullstein, 192 Seiten, 9,99 Euro.