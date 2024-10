Von Hardrock bis Schlager – beim Jubiläumskonzert des Sängerbunds Contwig war für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Zum 100. Geburtstag waren am Samstag rund 250 Gäste in die Contwiger Turn- und Festhalle gekommen, um gemeinsam zu feiern.

Ursprünglich war das große Jubiläumskonzert der beiden Chöre Chor 2000 und Männerchor für den 30. Juni geplant. Doch Chorleiter Wolf-Rüdiger Schreiweis war erkrankt, sodass das Konzert verschoben werden musste. Am Samstagabend war Schreiweis fit, ebenso die mehr als 50 Musikerinnen und Musiker.

In seiner gewohnt launigen Art führte der Chorleiter durch das Konzert. Die Songtitel sagte er nicht nur an, er führte zu ihnen hin und erklärte dem Publikum nicht nur deren Entstehungsgeschichte, sondern auch, warum der Sängerbund sich für genau diese Songs entschieden hat. Insgesamt standen am Samstagabend 20 Titel inklusive einer Zugabe auf dem Programm.

Musikalische Vielfalt auf hohem Niveau

Verträumt und langsam startete der Chor 2000 mit „A Million Dreams“, um direkt danach mit Matthew Wilders 80er-Hit „Break My Stride“ ins peppig-poppige Fach zu wechseln. Der Marvin-Gaye-Klasiker „Ain’t No Mountain High Enough“ aus den 1960er-Jahren, Abbas „Thank You For The Music“ und ein Medley von Andrew Lloyd Webber gaben bereits zu Beginn des Konzerts die Richtung vor: musikalische Vielfalt auf hohem Niveau.

Mit am meisten Applaus in der ersten Konzerthälfte erzielte der Hardrock-Titel „Thunderstruck“ der australischen Band ACDC. Drückender männlicher Bass wechselte sich ab mit den weiblichen Stimmen, die das charakteristische „Ahahahahahahahaaaa“ sangen. Beim Solo-Part sprang der Chorleiter höchstpersönlich für einen erkrankten Sänger ein. Außerdem erklangen Hits von Aerosmith und Nena, Bill Haley und Elton John sowie Abba.

Abend voller Überraschungen

Neben dem variantenreichen Chor 2000 standen auch die 14 Männer des Männerchors auf der Bühne. Sie bewiesen, dass auch Udo Jürgens „Griechischer Wein“, Peter Kraus sowie der „kleine grüne Kaktus“ und Musik von Rex Gildo ihren Platz zwischen Hardrock, Pop und Soul verdient haben. Der Sängerbund hat bei seinem Jubiläumskonzert einen kurzweiligen Abend voller musikalischer Abwechslung und Überraschungen präsentiert.

Begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger der beiden Chöre von Pianist Hermann Dering am Klavier, Andreas Fengel an der Gitarre, Sebastian Sommer am Bass sowie Simon Rupp an den Percussions.