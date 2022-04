Eine einzelne pinkfarbene Rose hebt sich scharf vor einem unscharfen rosa Hintergrund ab, der unverkennbar auch eine Rose ist. Neben weiteren Rosenfotos gibt es weiße Landschaften mit Schnee und Wolken. Am ungewöhnlichsten ist ein dunkelbrauner Pfeil auf weißem Grund. „Baum oder ungeheuer?“ schreibt die Fotografin daneben als Rätselhilfe. Zu sehen sind die Fotos der Zweibrücker Fotografin Ruth Nord in den Schaufenstern der Versicherungskammer Bayern am Zweibrücker Hallplatz. Während die aus mehreren Fotos zusammensetzten Collagen eher typisch für eine Touristenwerbung sind, schaffen es manche Fotos allein durch die Wahl des Ausstellungsortes zu einem ganz anderen Kunstwerk zu werden, denn der Blick durchs Schaufenster führt zu Spiegelungen und Durchblicken, wie man bei dem Strukturfoto „Lava verschlingt Eis“. Durch die Sonnenschutz-Lamellen am Fenster ergibt sich ein zusätzliches grafisches Element und durch die sich in der Scheibe spiegelnden Wolken und den Baum eine ganz konkrete neue Hallplatz-Erfahrung. So komplex wirken Fotos nur selten. Bis 26. Mai, dann tauscht Ruth Nord die Fotos aus.