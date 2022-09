Am Samstag spielt der russische Gitarrist Alexandr Misko in Zweibrücken beim Euroclassic-Festival. Ist das angesichts des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine wirklich eine gute Idee? Sollte man nicht auch in der Kultur in Rheinland-Pfalz, in Zweibrücken, ein politisches Zeichen setzen und alle Russen ausladen? Gerade hat die EU ja beschlossen, die erleichterten Einreisebedingungen, die für Russen galten, nicht mehr anzuwenden.

Die große Welle der Ausladungen und Kündigungen von russischen Künstlern war im März. Damals hat die Pfalz nicht mitgemacht. Anton Legkii, der aus Russland stammende Kapellmeister am Pfalztheater Kaiserslautern, wurde nicht entlassen. Die Beziehungen zu allen Russen abzubrechen, sie also wegen ihrer Ethnie oder Herkunft zu diskriminieren, ist ohnehin nicht mit dem Grundgesetz vereinbar.

Soll man erst den Geheimdienst einschalten?

Wenn man weiß, dass ein russischer Künstler sich pro Putin geäußert hat oder sich nicht von ihm distanziert hat wie Anna Netrebko, sieht das anders aus. Doch soll man jeden Künstler, der einen russischen Pass hat, erst einmal fragen, wie er zu Putin steht, oder gar den Geheimdienst bemühen, wenn er sich nicht äußert? Und würden die Künstler aus Existenzangst überhaupt die Wahrheit sagen, wenn sie wissen, dass sie dann nicht auftreten dürfen?

Was bei Solisten noch relativ einfach ist, wird bei Ensembles kompliziert. Im Mai war Peter Orloff mit seinen Bolschoi Don Kosaken in Zweibrücken, nächste Woche sind sie in Pirmasens. Orloff hat die deutsche Staatsbürgerschaft, seine Mitsänger wahrscheinlich nicht. Dann müsste Orloff allein kommen und wieder deutsche Schlager singen wie vor 50 Jahren!

Es besteht kein Grund, sie auszuladen

Die Zusammenarbeit mit staatlichen russischen Stellen zu beenden, ist allerdings etwas anderes als mit russischen Privatleuten. Solange die Künstler auf der Bühne oder in der Öffentlichkeit keine russische Propaganda trieben oder treiben, besteht eigentlich kein Grund, sie auszuladen, gerade beim Kultursommer Rheinland-Pfalz, der kulturell Brücken zu ganz Europa aufbauen will, in diesem Jahr zu Osteuropa (was lange vor dem Krieg geplant war), statt sie einzureißen. Ganz abgesehen davon, dass die Musik universell ist und ihre Noten nichts mit Nationalpolitik zu tun haben. Wenn jedoch das Vertrauen zu den russischen Künstlern seitens der Veranstalter nicht mehr da ist, stellt sich die Auslade-Frage natürlich wieder. Dann jedoch unter ganz anderen Vorzeichen.