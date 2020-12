Im Zweibrücker Impfzentrum werden derzeit die Abläufe verbessert, damit beim Start alles rund läuft. Laut Impfkoordinator Matthias Freyler geht es dabei weniger um den Impfprozess an sich, sondern um die Fragen: Wie finde ich die zu Impfenden im landesweiten System? Wie werden die Daten richtig im System abgelegt? „Unser Konzept beim Impfprozess dürfte passen. Da haben wir uns am Musterimpfzentrum in Mainz orientiert“, sagt Freyler. Rund 280 Freiwillige – Ärzte und Mitarbeiter aus dem medizinischen Bereich – aus Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz haben sich Freyler zufolge gemeldet, um mitzuhelfen. Ob sich alle für einen Einsatz im Impfzentrum in Zweibrücken gemeldet haben, kann Freyler nicht sagen. „Sicher sind darunter auch Leute, die im Pirmasenser Impfzentrum mithelfen wollen. Aber selbst wenn letztlich 150 Personen hier mitmachen wollen, wäre das eine tolle Rückmeldung.“