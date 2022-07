Rund 100 Menschen beteiligten sich am Samstagabend am Diner en blanc – Dinner in Weiß – im Landgestüt, zu dem die Stadt Zweibrücken und der Gemeinsamhandel eingeladen hatten. Vor drei Jahren, beim letzten Abendessen in Weiß im Garten Rücker auf dem Ixheimer Kirchberg, machten wesentlich mehr Teilnehmer mit. Zumal zwei komplette Tische im Landgestüt leer blieben, weil die angemeldeten Personen nicht kamen. Dies tat der guten Stimmung des edlen Picknicks jedoch keinen Abbruch. Sektkühler und Blumen, weiße Tischdecken und Geschirr, Kerzenleuchter und feine Tischdekorationen, Desserts im Glas, Tafelwasser mit Limonenscheiben sowie gute Gespräche beim gemeinsamen Essen kennzeichneten die Veranstaltung, die teilweise im Sonnenlicht, teilweise im Schatten der Bäume stattfand. An einem Tisch wurden gleich mehrere Geburtstage gefeiert, an einem anderen hatten sich Mutige versammelt, die trotz komplett weißer Kleidung Schichtfleisch mit Soße frisch aus dem Dutch Oven aßen. Und das nahezu ohne Kleckerei.