Nur zwei von sechs Begegnungen fanden in der Ost-Gruppe der C-Klasse ZW/PS statt. Bei drei Begegnungen fehlte der Unparteiische, und bei einem Spiel trat der Gegner nicht an.

FC Hengsberg - SG Kröppen/ Vinningen 0:2. In einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte erarbeiteten sich beide Teams Chancen, kamen jedoch nicht zu einem Torabschluss. Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gäste mehr Spielanteile sichern. In der 66. Spielminute traf Eugen Besrodni mit einem verunglückten Freistoß ab der Mittellinie glücklich. Gästespielertrainer Besrodni gelang drei Minuten vor Spielende per Abstaubermanier ein weiterer Treffer.

FC Fehrbach II - SG Bruchweiler/ Busenberg 5:1. Auf dem Fehrbacher Kunstrasenplatz gelang Lucas Kehrer nach 20 Spielminuten die 1:0-Führung. Danach folgte in der Begegnung bis 20 Minuten vor Spielende nichts Zählbares mehr. Mit dem 2:0 von Justin Krämer zum 2:0 (70.) endete die Begegnung torreich in der Schlussphase. Karamon Traore (78./3:0), Taylor Semler (4:0/81.), Gästespielertrainer Thorsten Burkhart (4:1/83.) und Krämer mit seinem zweiten Tagestreffer (5:1/89.) waren die weiteren Torschützen.

Pirmasenser Sportverein - SV Erlenbrunn II abgesagt. Die zweite Garnitur der Gäste sagten die Begegnung wegen Spielermangels ab.

Zu den folgenden drei Spielen erschien kein Unparteiischer:

SV Trulben II - SV 53 Rodalben, FC Ruppertsweiler - SG Heltersberg/ Geiselberg II und TuS Rumbach - FC Dahn. ll

Gruppe West

SG Massweiler-Höhmühlbach II - SV Großsteinhausen II 2:5. Der Großsteinhäuser Marvin Lethen erwischte eine grandiose erste Hälfte und konnte einen Dreierpack (3., 19., 41.) schnüren. Daniel Danner (26.) konnte zwar zugunsten der Hausherren den zwischenzeitlichen Anschluss erzielen, an der komfortablen Gästeführung zur Pause änderte dies jedoch nichts. Nach dem Seitenwechsel meldete sich dann Aaron Flickinger (57.) zu Wort und erzielte den erneuten Anschluss für die Heimelf. Nur zwei Minuten später war es dann aber Pascal Veith (59.), der den alten Abstand wiederherstellen konnte. In der 80. Spielminute traf Veith erneut und zog den Hausherren damit komplett den Stecker. Der Auswärtssieg war damit sicher.

SVN Zweibrücken II - SG Thaleischweiler-Fröschen 3:0. Die Hausherren zeigten eine dominante Leistung und führten zur Pause bereits mit drei Toren. Die Treffer erzielten Hendrik Hunsicker (13., 38.) und Ingo Tomelleri (38.) In Hälfte zwei bemühten sich die Gäste noch einmal ran zu kommen, die Hausherren aus Zweibrücken verwalteten die Führung aber mehr als souverän und brachten diese ohne Bedrängnis über die Zeit.

SG Knopp/ Wiesbach II - SG Höhfröschen/Rieschweiler 6:0. Die SG Knopp/Wiesbach II führte die Gäste in Hälfte eins regelrecht vor. Marlon Weigel (7., 21., 33.) und Maximilian Schönknecht (38.) sorgten für einen deutlichen Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel war es dann Joseph Flanning (48.) der erneut direkt erhöhen konnte. Die Gäste fanden zu keiner Zeit in die Partie und mussten durch Luke Hillenbrand (62.) noch einen sechsten Treffer hinnehmen. Dieser Treffer markierte gleichzeitig den Endstand.

FC Kleinsteinhausen - SV Palatia Contwig II 4:2. Den Hausherren gehörte die erste Hälfte, in denen Sie etwas überraschend den Tabellenführer überrollten. Heiko Ficht (15.), Nathan-Anakin Schöb (31.) und Begir Qela (43.) sorgten für die Tore zugunsten des FC. Nach dem Seitenwechsel machte der SV Palatia Contwig ordentlich druck, welcher sich auszahlen sollte. Niko Schell (70.) und Marcel Hoffmann (78.) stellten den Anschluss wieder her. Jedoch war es in der Folge Walter-Quentin Schöb (87.), der erneut für die Hausherren treffen konnte und somit den Sack zugunsten der Kleinsteinhäuser zumachte.

SV Ixheim II - SG Knopp/Wiesbach II 1:1. Die Tore fielen spät im Spiel. Lars Ernst traf für die Gäste (71.) und Lukas Weis glich kurz darauf aus (73.)

TSG Mittelbach-Hengstbach - FK Petersberg II 1:1. Das Tor von Christian Mehlich (2.) reichte den Petersbergern nicht. Lars Lohel glich kurz vor Spielende aus (89.), nachdem zuvor ein Gästeakteur die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

SG Höhfröschen/Rieschweiler - TuS Wattweiler 2:1.