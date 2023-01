Trotz des Feuerwerks und der Böller, die die Zweibrücker um Mitternacht zündeten, um das neue Jahr zu begrüßen: Der Jahreswechsel war eine ruhige Angelegenheit, zumindest für die Zweibrücker Polizei. Die meldete in ihrem Bericht vom Sonntag keine Vorkommnisse in der Silvesternacht. Auch auf Nachfrage sprach eine Beamtin der Polizeiinspektion von einer relativ ruhigen Nacht. Das deckt sich mit den Erfahrungen anderer Polizeiwachen in der gesamten Pfalz. In Bechhofen löschte die Feuerwehr eine brennende Thuja neben einem Reitstall. Im Saarland rückte die Polizei zu rund 420 Einsätzen aus, darunter 50-mal, weil es brannte. Meist waren es Hecken, Mülltonnen und Container die Feuer gefangen hatten. Aus Homburg und Blieskastel wurden keine Einsätze gemeldet.