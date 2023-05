Rudolf Rohrmüller ist neuer Trainer der Squash-Factory Saar-Pfalz.

Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Squasher haben das erste von zwei Spielwochenenden in der Bundesliga-Saison 2021 in der Süd- und Nordstaffel über die Bühne gebracht. Das ehemalige Team des SC Güdingen war unter dem neuen Namen Squash-Factory Saar-Pfalz an drei Tagen in Böblingen im Einsatz. Als Zwischenbilanz stehen in der Blitztabelle sechs Punkte, was Platz vier bedeutet.

Am Rande des Turniers in Böblingen gab es eine personelle Veränderung im Trainerbereich: Die Squash-Factory Saar-Pfalz hat sich vom bisherigen Head-Coach Marc Thrill getrennt. „Es