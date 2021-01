Rubbellose im Wert von fast 350 Euro, Tabak und ein Fahrrad für 1000 Euro wurden in der Nacht zum Samstag am St. Ingberter Bahnhof gestohlen. Der Täter, so die Polizei, ist bislang unbekannt. Das Fahrrad, so der Polizeibericht, ist ein schwarzes Trekkingrad der Firma Saarrad. Es hat breite Reifen fürs Gelände, ein silbernes Schutzblech und eine Fahrradtasche am Sattel. Zeugen sollen sich per Telefon 06826 5220 an die Polizei wenden.