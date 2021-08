Völlig unabsichtlich hat Timo Glock bei gestrigen DTM-Rennen in Zolder für ein überraschendes Ergebnis gesorgt. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende des Qualifyings blieb sein Rowe-BMW plötzlich auf der Strecke stehen. Die Rennleitung entschied die Zeitenjagd abzubrechen. Der Angriff vieler Fahrer auf die Topzeiten war nicht mehr möglich.

Im Reglement ist festgelegt, dass bei einer Unterbrechung weniger als drei Minuten vor dem Ende, eine Session nicht wieder gestartet wird. Unter den Piloten, die noch zu ihrem letzten Angriff auf die Poleposition starten wollten, war auch Glocks Teamkollege Sheldon van der Linde. So kam es, dass das Duo des St. Ingberter Rowe-Teams von den Plätzen 16 (van der Linde) und 20 (Glock) ins Rennen starten musste.

Völlig überraschend stand an der anderen Seite des Starterfeldes BMW-Markenkollege Marco Wittmann. Diese Poleposition nutzte der zweimalige DTM-Champion im Rennen in seinem Walkenhorst-BMW zu seinem 16. Erfolg. Ferrari-Pilot Liam Lawson war direkt hinter Glock auf seiner schnellen Runde. Und wunderte sich, als der gelb-weiße BMW plötzlich langsamer wurde und mitten auf der Strecke zum Halten kam.

Knapp am Punkt vorbeigeschrammt

„Timo hätte sein Auto schon noch neben der Strecke abstellen können“, sagte der Australier. Doch Bordaufnahmen zeigen, dass Glock zunächst an einen Defekt des zweiten Gangs dachte und versuchte, noch an die Box zu kommen. Als nichts mehr vorwärts ging, schaute er von hinten unters Auto und sah, dass die rechte Antriebswelle defekt war. Damit musste der ehemalige Formel-1-Fahrer, wie schon am Samstag, von ganz hinten starten.

Klar war, dass der enge und winklige Kurs von Zolder dem großen BMW M6 nicht zusagen würde. „Die Bremse ist unser Problem über die Distanz“, klagten Glock und sein Teamkollege van der Linde unisono: „Das Auto ist einfach schwer, dadurch haben wir deutlich mehr Bremsprobleme.“ Am Samstag schrammte Glock als Elfter knapp an seinem ersten Punkt in dieser Saison vorbei. Am Sonntag landete er auf Platz 17, war so Letzter gewerteter Pilot. Allerdings hatte er wieder eine Berührung mit Dev Gore. Den Audi-Piloten des Rosberg-Teams hatte er in Monza umgedreht, in Zolder revanchierte sich der US-Amerikaner. „Timo war so langsam, ich musste etwas tun“, verteidigte sich Gore. Die Kommissäre, die beide Piloten zur Aussprache vorluden, beließen es bei einer Ermahnung.

Konzentration auf Spielberg und Assen

Besser lief es für Sheldon van der Linde. Nach Platz 17 am Samstag konnte er am Sonntag als Siebter wieder punkten. Und er gewann das Duell gegen seinen Bruder Kelvin, dem Samstagssieger und Spitzenreiter. Der Audi-Pilot landete einen Platz hinter dem jüngeren der beiden van der Lindes. Beide beherzigten bei diesem Zweikampf, was sie vor der Saison versprochen haben. „Grundsätzlich werden wir schon hart gegeneinander kämpfen“, sagte Sheldon van der Linde, „aber wir machen keinen Blödsinn.“

Grundsätzlich ist die Ausgangslage für beide völlig unterschiedlich. Sheldon van der Linde muss sich mit dem alten M6 auf einzelne Highlights konzentrieren. „Das Konzept passt einfach nicht zu dieser Strecke, es ist mehr für den Red-Bull-Ring oder Assen geeignet“, erklärte er. Deshalb wird er sich auf die Rennen im September konzentrieren. „Da muss ich gewinnen“, sagt er. „Es werden meine Highlights des Jahres sein.“ Bruder Kelvin ist dagegen ein Kandidat für die Meisterschaft.

Hoffen auf neuen BMW M4

Sowohl van der Linde als auch Glock bauen auf den neuentwickelten BMW M4. „Ich bin schon Tests mit ihm gefahren“, sagt der Südafrikaner, „im Vergleich zum M6 ist er wesentlich besser.“ Noch aber müssen sich die beiden Rowe-Piloten mit dem M6 begnügen. Für Glock ist dies auch die Möglichkeit, sich weiter an den GT3-Rennwagen zu gewöhnen. Wobei er schon Fortschritte bemerkt. Etwa beim 24-Stunden-Rennen in Spa. „Da war ich sehr happy“, erzählt er stolz, „ich bin in meinem Stint von Platz neun auf drei vorgefahren, war mit das schnellste Auto.“ Und auch in Zolder bemerkte er: „Ich bin im Normalfall nicht meilenweit weg.“ Er muss allerdings zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Auch im Qualifying.