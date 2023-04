Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Freud und Leid lagen bei Timo Glock und Sheldon van der Linde an diesem Wochenende eng beieinander: Bei den DTM-Rennen in Assen war jeder der beiden Piloten des Teams Rowe-Racing einmal ausgefallen – Glock am Samstag, van der Linde am Sonntag. „Dazu fällt mir nichts mehr ein“, teilte der Südafrikaner seiner Crew per Funk komplett frustriert mit.

Lediglich am Samstag hatte van der Linde mit Platz sechs ein zählbares Ergebnis, ansonsten war es der vierte Nuller im fünften Rennen. „Die Fahrer sind ein wenig verunsichert“,