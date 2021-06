Am Sonntag, 20. Juni, wollen die Saar-Grünen einen neuen Landesvorsitzenden wählen. Bislang sind drei Kandidaten bekannt. Einer davon ist Ralph Rouget aus Homburg. Der bisherige Landesvorsitzende, das Saarbrücker Bundestagsmitglied Markus Tressel, tritt zur Wiederwahl nicht mehr an. Um seine Nachfolge als Saar-Parteichef bemühen sich bislang die bisherige Co-Vorsitzende Tina Schöpfer aus Neunkirchen und die Saarbrücker Bürgermeisterin Barbara Meyer-Gluche. Am Wochenende warf nun auch das Homburger Stadtrats- und Kreistagsmitglied Ralph Rouget den Hut in den Ring.