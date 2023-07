Ein Rettungswagen der Rotkreuz-Rettungswache Homburg wurde am Montag um 16.10 Uhr an der Homburger Forum-Kreuzung in der Talstraße in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Beim Zusammenprall mit einem Personenwagen mit Neunkircher Kennzeichen wurden die Besatzung des Rettungswagens und der Autofahrer des Autos verletzt. Die beiden Wagen wurden schwer beschädigt, teilte ein Sprecher der Homburger Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Ob ein Totalschaden vorliegt, konnte er noch nicht sagen. Der Rettungswagen war laut Polizeisprecher auf der B 423, also auf der Bexbacher Straße, unterwegs. Das Auto kam aus der Saarbrücker Straße. Im Kreuzungsbereich Am Forum sei es dann zum Zusammenprall gekommen. In der Innenstadt – auch auf der Ortsdurchfahrt B423/Entenweiherstraße – kam es zu starken Verkehrsbehinderungen. Während der über zweistündigen Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich gesperrt, so die Polizei. Die Unfallaufnahme sei gegen 18 Uhr beendet gewesen, und der Bereich wurde wieder freigegeben.