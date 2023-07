Ein Rettungswagen der Rotkreuz-Rettungswache Homburg wurde am Montagnachmittag an der Homburger Forum-Kreuzung in der Talstraße in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Beim Zusammenprall mit einem Personenwagen mit Neunkircher Kennzeichen wurde die Besatzung des Rettungswagens verletzt. In der Innenstadt – auch auf der Ortsdurchfahrt B423/Entenweiherstraße kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.