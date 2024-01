Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag lauerte der Wolf in der Schule. Das Allgäuer Märchentheater führte am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium das Stück „Rotkäppchen“ auf. Doch das legte den Fokus inhaltlich nicht auf das Mädchen, sondern auf etwas anderes.

Die Förstergesellen Jakob und Falk sind ziemlich faul. Die beiden Jungs mit den roten Backen blödeln lieber herum, als ihre Arbeit zu verrichten. Ihr Boss, der Förster,