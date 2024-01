Der Kindergarten in Liederschiedt wird von deutschen und französischen Kindern besucht. Das Projekt ist in beiden Ländern einzigartig. Bei einem Blick hinter die Kulissen erfuhr die RHEINPFALZ Neues von deutscher Finanzierungsnot, französischen Läusen und dass dem Maulwurf auch in Frankreich auf den Kopf gemacht wird.

Die 20-jährige Angeklagte im Prozess um den Pirmasenser Fenstersturz und ihr mutmaßliches Opfer verband eine besondere Beziehung: Sie konnten nicht miteinander und nicht ohneeinander. So schilderte es am Dienstag eine Zeugin vor Gericht. Dass die Angeklagte ihre Freundin vor dem Sturz aus dem Fenster geschlagen hat, hätte auch unbemerkt bleiben können.

Am Freitag wird das ehemalige Evangelische Krankenhaus in Zweibrücken zwangsversteigert. Verkehrswert: etwas über eine Million Euro. Nicht viel für eine frühere Klinik dieser Größe, aber nachvollziehbar angesichts ihres Zustands.

Zweibrücker Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern wohnen können, werden derzeit in Pirmasens untergebracht. Eine für Zweibrücken geplante Wohngruppe lässt indes auf sich warten.

Es war ein Bayer, unter dessen Leitung vor 150 Jahren in Zweibrücken die Militärmusik eine Blütezeit erlebte. Ende des 19. Jahrhunderts prägte Ludwig Rixner mit seiner Kapelle die Unterhaltungskultur in der Stadt. Später sollte einer seiner Mitmusiker eine unerwartete Karriere in Buffalo Bills Wildwest-Show erleben.

Für Samstag, 27. Januar, ist von 15.30 bis 16.30 Uhr auf dem Pirmasenser Exerzierplatz eine Kundgebung geplant. Die Demo richtet sich gegen Fremdenfeindlichkeit.

Viele gute Nachrichten und ein Geschenk gab es für Großbundenbach zum Neujahrsempfang. Dieter Glahn verkündete zudem, dass er erneut als Bürgermeister kandidieren wird. Dazu habe er sich „nach einem langen Gespräch“ entschlossen.

In Maßweiler soll oberhalb der Kirche ein Mehrgenerationenplatz gebaut werden. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten in diesem Jahr starten. Für Jugendliche ist zudem etwas Neues am Sportplatz geplant.

Pfarrer Willi Haus, der in Hauenstein aufgewachsen ist und Vater des Pfarrzentrums St. Elisabeth auf dem Sommerwald in Pirmasens ist, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Am Freitag wird er in Hauenstein beerdigt.

Zwölf Jahre lang war die Hilster Dorfwirtschaft Hochländer geschlossen. Jetzt hat sie ein Pirmasenser unter dem Namen „Zum Oswald“ wieder aufgemacht. Zunächst ist sie von Freitag bis Sonntag geöffnet.